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Вучич заявил, что Си Цзиньпин пообещал выполнить любую его просьбу

По словам Вучича, Си Цзиньпин, впервые обратившись к нему по имени, выразил готовность выполнить любую его просьбу.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что во время неформального общения с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, на мероприятиях по случаю 80-летия Победы над фашизмом, получил от китайского лидера неожиданно тёплое и щедрое предложение.

По словам Вучича, Си Цзиньпин, впервые обратившись к нему по имени, выразил готовность выполнить любую его просьбу.

Сербский лидер признался, что был удивлён таким жестом, и в ответ сдержанно попросил содействия в передаче Сербии одной из китайских фабрик.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в Китае в начале сентября.

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