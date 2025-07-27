Вучич заявил, что Си Цзиньпин пообещал выполнить любую его просьбу

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что во время неформального общения с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве, на мероприятиях по случаю 80-летия Победы над фашизмом, получил от китайского лидера неожиданно тёплое и щедрое предложение.