FT: США и ЕС обсудили пошлины перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

Ранее фон дер Ляйен отметила, что ЕС готов ввести ответные меры в отношении США, если стороны не достигнут соглашения во время переговоров. Это заявление стало реакцией на объявление Трампа о введении с 1 августа 30-процентной пошлины на весь импорт из Европы.