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FT: США и ЕС обсудили пошлины перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

Глава Министерства торговли США Говард Латник и делегация Европейского союза 26 июля обсуждали пошлины перед ожидаемой встречей президента США Дональда Трампа и главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Источник: Life.ru

По информации издания, Латник и высокопоставленные представители ЕС долго обсуждали финальные детали пошлин. Они включали тарифы на сталь, автомобильную и фармацевтическую продукцию из ЕС. Переговоры порой проходили в напряжённой атмосфере.

Ранее фон дер Ляйен отметила, что ЕС готов ввести ответные меры в отношении США, если стороны не достигнут соглашения во время переговоров. Это заявление стало реакцией на объявление Трампа о введении с 1 августа 30-процентной пошлины на весь импорт из Европы.

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