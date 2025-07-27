FT: США и ЕС обсудили пошлины перед встречей Трампа и фон дер Ляйен

По информации издания, Латник и высокопоставленные представители ЕС долго обсуждали финальные детали пошлин. Они включали тарифы на сталь, автомобильную и фармацевтическую продукцию из ЕС. Переговоры порой проходили в напряжённой атмосфере.
Ранее фон дер Ляйен отметила, что ЕС готов ввести ответные меры в отношении США, если стороны не достигнут соглашения во время переговоров. Это заявление стало реакцией на объявление Трампа о введении с 1 августа 30-процентной пошлины на весь импорт из Европы.