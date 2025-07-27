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Боевикам ВСУ помогает рельеф избежать быстрого поражения в ДНР

Российские войска планомерно продвигаются и освобождают Донецкую Народную Республику.

Российские войска планомерно продвигаются и освобождают Донецкую Народную Республику. Очередным населенным пунктом, за который идут бои, стала Федоровка, где ВС РФ закрепились на восточных ее окраинах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Касаемо Федоровки: здесь наши войска продвинулись в данном населенном пункте и уже закрепились на восточных окраинах», — отметил он.

Марочко рассказал, что в данном населенном пункте идут интенсивные бои, а украинские боевики ожесточенно сопротивляются. По словам эксперта, это им позволяет делать рельеф местности. При этом российские войска начали обходить Федоровку с юга и севера.

Ранее «МК» писал, что украинские боевики не могут сдержать наступление российской армии в Харьковской области в районе населенного пункта Меловое из-за острой нехватки личного состава и вооружений.