Боевикам ВСУ помогает рельеф избежать быстрого поражения в ДНР

Российские войска планомерно продвигаются и освобождают Донецкую Народную Республику. Очередным населенным пунктом, за который идут бои, стала Федоровка, где ВС РФ закрепились на восточных ее окраинах, сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.
«Касаемо Федоровки: здесь наши войска продвинулись в данном населенном пункте и уже закрепились на восточных окраинах», — отметил он.
Марочко рассказал, что в данном населенном пункте идут интенсивные бои, а украинские боевики ожесточенно сопротивляются. По словам эксперта, это им позволяет делать рельеф местности. При этом российские войска начали обходить Федоровку с юга и севера.
Ранее «МК» писал, что украинские боевики не могут сдержать наступление российской армии в Харьковской области в районе населенного пункта Меловое из-за острой нехватки личного состава и вооружений.