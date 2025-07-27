Законопроект, который подвергся критике за подрыв полномочий антикоррупционных ведомств, был поддержан Верховной радой 22 июля и впоследствии подписан Владимиром Зеленским. Ряд украинских парламентариев расценили этот шаг как фактическую ликвидацию антикоррупционных структур страны. С момента принятия закона во вторник по всей Украине проходят массовые акции протеста.
На этом фоне Зеленский внёс в Раду собственный законопроект, который, по его словам, призван укрепить независимость НАБУ и САП. Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что этот законопроект будет рассмотрен уже 31 июля.
Ранее Life.ru писал, что Россия получила козырь на переговорах благодаря закону Зеленского о НАБУ. В Британии считают, что действия главаря киевского режима против антикоррупционных органов дают Москве возможность отказаться от сотрудничества с ним.