Таиланд согласился на перемирие с Камбоджей при прекращении боевых действий

«В целом Таиланд согласен на перемирие. Однако хотел бы видеть искреннее намерение стороны Камбоджи», — отметил он.
По информации с сайта правительства, Таиланд выражает готовность к мирному урегулированию конфликта и готов сотрудничать для поддержания мира и стабильности.
«Мы призываем камбоджийскую сторону немедленно прекратить все действия, нарушающие международное право, и вернуться за стол переговоров», — говорится в сообщении правительства.
Напомним, конфликт на тайско-камбоджийской границе произошёл утром 24 июля. Вскоре власти Таиланда официально объявили о начале спецоперации под названием «Война за землю». Уже 25 июля в восьми приграничных провинциях Таиланда был введён режим военного положения.