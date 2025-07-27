МИД ОАЭ: гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась до беспрецедентного уровня

Глава внешнеполитического ведомства ОАЭ шейх Абдалла бен Зейд Аль Нахайян сообщил о резком ухудшении гуманитарной обстановки в секторе Газа, охарактеризовав её как беспрецедентную.
По его словам, Объединённые Арабские Эмираты продолжают активно участвовать в оказании помощи населению региона и намерены обеспечить её доставку различными способами — по суше, воздуху и морю. Он также отметил, что воздушные сбросы гуманитарных грузов будут немедленно возобновлены.
Ранее, в конце мая, МИД ОАЭ проинформировал о достигнутой договорённости между эмиратским министром и главой израильского внешнеполитического ведомства Гидеоном Сааром по вопросу восстановления экстренных поставок помощи в Газу.
Ранее 20 человек погибли, ещё свыше 100 человек получили ранения при ударе Израиля по мирным жителям, ожидавшим гумпомощь около контрольно-пропускного пункта «Зикким» на севере Газы,