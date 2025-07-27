МИД ОАЭ: гуманитарная ситуация в Газе ухудшилась до беспрецедентного уровня

По его словам, Объединённые Арабские Эмираты продолжают активно участвовать в оказании помощи населению региона и намерены обеспечить её доставку различными способами — по суше, воздуху и морю. Он также отметил, что воздушные сбросы гуманитарных грузов будут немедленно возобновлены.