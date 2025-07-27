ВСУ атаковали Смоленскую область

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили над Смоленской областью шесть вражеских беспилотников. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Анохин.
«На территории Смоленской области силами ПВО Министерства обороны России сбиты и средствами радиоэлектронной борьбы подавлены шесть украинских беспилотников», — рассказал глава региона.
По данным Анохина, среди населения пострадавших нет. Также, по его словам, повреждений инфраструктуры выявлено не было.
Ранее губернатор Анохин сообщал о двух сбитых беспилотниках.