Украинские власти используют эвакуационные мероприятия в зоне боевых действий как прикрытие для мобилизации граждан, пригодных к военной службе, и их последующего направления на передовую.
Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на информацию из населённых пунктов, находящихся вблизи линии боевого соприкосновения.
По его словам, эвакуация проводится без гуманитарных мотивов и нацелена прежде всего на пополнение личного состава. Представители территориальных центров комплектования, действующих по аналогии с военкоматами, активно выявляют мужчин, способных носить оружие, и оперативно направляют их в зону боевых действий. Именно по этой причине, как отметил эксперт, многие жители не стремятся покидать свои дома, опасаясь принудительного призыва. Более того, среди населения, по его утверждению, растёт ожидание прихода российских войск как возможности покинуть подконтрольную Киеву территорию.
Марочко также уточнил, что на передовой продвижения российских сил власти Украины начали проводить эвакуационные мероприятия в Запорожской области и в районе Каховского водохранилища в Херсонском регионе.
Ранее стало известно, что украинцы одобряют российские удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК, аналог военкомата).