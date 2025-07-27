Марочко: Киев маскирует мобилизацию под эвакуацию из зоны боев

По его словам, эвакуация проводится без гуманитарных мотивов и нацелена прежде всего на пополнение личного состава. Представители территориальных центров комплектования, действующих по аналогии с военкоматами, активно выявляют мужчин, способных носить оружие, и оперативно направляют их в зону боевых действий. Именно по этой причине, как отметил эксперт, многие жители не стремятся покидать свои дома, опасаясь принудительного призыва. Более того, среди населения, по его утверждению, растёт ожидание прихода российских войск как возможности покинуть подконтрольную Киеву территорию.