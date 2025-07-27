WP узнала о планах ЕС по поставкам вооружения для Украины

«Европейские сторонники Украины хотят извлечь выгоду из плана, согласно которому администрация [президента США Дональда] Трампа разрешит странам передавать Украине имеющиеся системы вооружения или боеприпасы, а затем закупать им замену», — говорится в публикации.
Также отмечается, что в этом году в Германии внесли поправки в конституцию, которые позволили занимать «сотни миллиардов евро» на военные расходы, в том числе и на закупку оружия для Киева.
Генсек блока НАТО Марк Рютте сообщил, что как минимум шесть государств — Дания, Швеция, Финляндия, Великобритания, Нидерланды и Канада — заявили о готовности помочь с поставками.
«Конечно, мы не можем сделать это в одиночку, нам нужны партнеры. Но мы готовы», — заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Накануне WP сообщила, что Германия уже передала Украине три зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot и ведет переговоры о новых поставках. Отмечается, что американская инициатива по поставкам вооружений Киеву за счет европейских стран может также включать передачу радиолокационных систем, комплексов радиоэлектронной борьбы, перехватчиков беспилотников и артиллерии.