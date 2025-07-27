Трамп теряет терпение в отношении урегулирования на Украине, заявил Рубио

«Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», — сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News.
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