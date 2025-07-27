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Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев

ВАШИНГТОН, 27 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио назвал вице-президента США Джей Ди Вэнса «отличным кандидатом» от республиканцев на выборах президента в 2028 году.

Источник: Reuters

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.

В мае в интервью телеканалу NBC президент США Дональд Трамп допустил выдвижение вице-президента страны Джей-Ди Вэнса кандидатом на пост следующего главы государства после своего ухода с поста, назвав того «блестящем парнем».

Тем не менее, тогда нынешний хозяин Белого дома признался, что не хотел бы вовлекаться в будущие предвыборные процессы.

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