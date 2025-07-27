Рубио назвал кандидата в президенты США в 2028 году от республиканцев

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал Рубио в интервью невестке президента США Ларе Трамп на Fox News, отвечая на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.
В мае в интервью телеканалу NBC президент США Дональд Трамп допустил выдвижение вице-президента страны Джей-Ди Вэнса кандидатом на пост следующего главы государства после своего ухода с поста, назвав того «блестящем парнем».
Тем не менее, тогда нынешний хозяин Белого дома признался, что не хотел бы вовлекаться в будущие предвыборные процессы.
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