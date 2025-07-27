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Израиль сбросил на Газу гуманитарную помощь

Армия Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиадоставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) возобновила авиадоставку гуманитарных грузов в сектор Газа. Семь контейнеров с продовольствием (мука, сахар, консервы) были сброшены на территорию анклава. Операция проводилась в координации с международными организациями под руководством минобороны Израиля, следует из заявления ведомства.

Палестинские источники подтвердили Reuters факт доставки посылок в северную часть Газы. Израильские военные подчеркнули, что, несмотря на оказание помощи, боевые действия в секторе не прекращаются и будут продолжаться до возврата всех заложников и разгрома движения ХАМАС.

По информации гуманитарных структур, от острого голода сейчас страдают 2,2 млн жителей сектора. Израильские власти оспаривают эти оценки. Ответственность за распределение продовольствия лежит на ООН и международных гуманитарных организациях. От них ожидается повышение эффективности распределения, заявили в ЦАХАЛ.

Напомним, в марте Израиль приостановил поставки помощи в Газу, объяснив это захватом большей части грузов боевиками ХАМАС. В мае доставка была возобновлена, однако представители ЕС заявляют о недостаточных усилиях Израиля в помощи населению сектора.

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