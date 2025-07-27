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Трамп теряет терпение из-за действий России по Украине

Терпение президента США Дональда Трампа на исходе по урегулированию украинского конфликта.

Терпение президента США Дональда Трампа на исходе по урегулированию украинского конфликта. Он не хочет ждать усилий со стороны России по мирному соглашению, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Марко Рубио.

«Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», — отметил он.

Ранее стало известно, что Трамп собирается обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером пути завершения украинского конфликта. Встреча двух лидеров запланирована на 28 июля в Шотландии, где глава Белого дома находится с визитом.

«МК» писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпринимает попытки для ускорения проведения встречи российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. По мнению Стамбула, это событие сможет убрать разногласия сторон по мирному урегулированию конфликта.

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