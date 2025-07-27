Трамп теряет терпение из-за действий России по Украине

Терпение президента США Дональда Трампа на исходе по урегулированию украинского конфликта. Он не хочет ждать усилий со стороны России по мирному соглашению, заявил в интервью телеканалу Fox News госсекретарь Марко Рубио.
«Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этой войны», — отметил он.
Ранее стало известно, что Трамп собирается обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером пути завершения украинского конфликта. Встреча двух лидеров запланирована на 28 июля в Шотландии, где глава Белого дома находится с визитом.
«МК» писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предпринимает попытки для ускорения проведения встречи российского лидера Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского. По мнению Стамбула, это событие сможет убрать разногласия сторон по мирному урегулированию конфликта.