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ST: Стармер планирует обсудить с Трампом пути урегулирования на Украине

Премьер Британии Стармер на встрече с Трампом хочет затронуть вопрос оказания помощи киевскому режиму.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Британии Кир Стармер в рамках личной встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует обсудить возможные способы урегулирования украинского конфликта, написала газета The Sunday Telegraph (ST) со ссылкой на свои источники.

Мероприятие состоится 28 июля в Шотландии, куда американский лидер уже прибыл. При этом визит Трампа в указнную часть Соединённого Королевства продлится до 29 июля.

«Во время переговоров в Шотландии сэр Кир обсудит возможные пути завершения российско-украинского конфликта», — сказано в публикации.

Кроме того, глава британского правительства хочет затронуть вопрос оказания помощи Украине.

Напомним, ранее политолог и журналист из ФРГ Патрик Бааб заявил, что Трамп хочет «заставить» Европу стать посредником в вопросе поставок вооружения киевскому режиму. Эксперт уточнил, что таким образом глава Белого дома желает сохранить «своё личное неучастие» в украинском конфликте.

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