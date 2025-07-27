ST: Стармер планирует обсудить с Трампом пути урегулирования на Украине

Премьер-министр Британии Кир Стармер в рамках личной встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует обсудить возможные способы урегулирования украинского конфликта, написала газета The Sunday Telegraph (ST) со ссылкой на свои источники.
Мероприятие состоится 28 июля в Шотландии, куда американский лидер уже прибыл. При этом визит Трампа в указнную часть Соединённого Королевства продлится до 29 июля.
«Во время переговоров в Шотландии сэр Кир обсудит возможные пути завершения российско-украинского конфликта», — сказано в публикации.
Кроме того, глава британского правительства хочет затронуть вопрос оказания помощи Украине.
Напомним, ранее политолог и журналист из ФРГ Патрик Бааб заявил, что Трамп хочет «заставить» Европу стать посредником в вопросе поставок вооружения киевскому режиму. Эксперт уточнил, что таким образом глава Белого дома желает сохранить «своё личное неучастие» в украинском конфликте.