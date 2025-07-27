Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США назвали политика, который сменит Трампа в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс является достойным кандидатом на выборах президента Америки в 2028 году от Республиканской партии.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс является достойным кандидатом на выборах президента Америки в 2028 году от Республиканской партии. Такое мнение высказал госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканал Fox News.

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — отметил политик.

У Рубио поинтересовались его планами на президентские выборы в 2028 году. Он ушел от прямого ответа, переведя фокус внимания на Вэнса.

Ранее «МК» писал, что все более заметная роль Рубио в американской политике стала заметна даже не слишком вооруженному взгляду. Глава Госдепа давит на Дональда Трампа по ряду важных внешнеполитических вопросов. Так, он заставил хозяина Белого дома изменить позицию по Китаю и России.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше