В США назвали политика, который сменит Трампа в Белом доме

Ранее «МК» писал, что все более заметная роль Рубио в американской политике стала заметна даже не слишком вооруженному взгляду. Глава Госдепа давит на Дональда Трампа по ряду важных внешнеполитических вопросов. Так, он заставил хозяина Белого дома изменить позицию по Китаю и России.