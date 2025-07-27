В США назвали политика, который сменит Трампа в Белом доме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс является достойным кандидатом на выборах президента Америки в 2028 году от Республиканской партии. Такое мнение высказал госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканал Fox News.
«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — отметил политик.
У Рубио поинтересовались его планами на президентские выборы в 2028 году. Он ушел от прямого ответа, переведя фокус внимания на Вэнса.
Ранее «МК» писал, что все более заметная роль Рубио в американской политике стала заметна даже не слишком вооруженному взгляду. Глава Госдепа давит на Дональда Трампа по ряду важных внешнеполитических вопросов. Так, он заставил хозяина Белого дома изменить позицию по Китаю и России.