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Рубио заявил, что Трамп теряет терпение в отношении урегулирования на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны России по завершению конфликта на Украине. Об этом в субботу, 26 июля, высказался госсекретарь США Марко Рубио.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп все меньше готов ждать шагов со стороны России по завершению конфликта на Украине. Об этом в субботу, 26 июля, высказался госсекретарь США Марко Рубио.

— Пришло время действовать, и президент ясно дал это понять. Он теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока РФ предпримет какие-либо шаги для завершения этого конфликта, — заявил он в интервью на телеканале Fox News, передает РИА Новости.

Марко Рубио сильно повлиял на позицию Дональда Трампа — он склонил его к более жесткому подходу в отношении России, КНР, Ирана и Венесуэлы, сообщили в издании Financial Times.

Политик смог сохранить и продвинуть свои принципы — он убедил главу Белого дома в необходимости принять более серьезные решения в отношении некоторых государств.

Также ранее сообщалось, что Марко Рубио приобретает все большее влияние на внешнюю политику администрации Дональда Трампа, чья позиция все сильнее отражает взгляды, которые госсекретарь отстаивал во время своей работы в сенате.

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