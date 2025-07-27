Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скачко: главу НАБУ Кривоноса могут убить на Украине

Политолог ответил, что на Украине легко расправляются с неугодными людьми.

Источник: Аргументы и факты

На Украине могут убить любого неугодного человека, в том числе главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.

«Убить на Украине могут любого. И, как показывает практика, убивают любого — до Владимира Зеленского и Андрея Ермака пока очередь не дошла и команда не поступила», — добавил он.

В то же время эксперт сообщил, что у Кривоноса есть определенный компромат на Зеленского. Та же информация, по его словам, доступна и западным кураторам Киева, в том числе Вашингтону, Лондону и Брюсселю.

Напомним, Кривонос ранее сообщил о поступающих ему угрозах. Он опасается, что коррумпированные круги увеличат масштабы «грязной информационной кампании» против НАБУ.

Незадолго до этого Зеленский подписал закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже из-за массовых протестов он отказался от предложенной им реформы.

Ранее Скачко сообщил, что Зеленский решил ограничить НАБУ, боясь разоблачения.