Скачко: главу НАБУ Кривоноса могут убить на Украине

На Украине могут убить любого неугодного человека, в том числе главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.
«Убить на Украине могут любого. И, как показывает практика, убивают любого — до Владимира Зеленского и Андрея Ермака пока очередь не дошла и команда не поступила», — добавил он.
В то же время эксперт сообщил, что у Кривоноса есть определенный компромат на Зеленского. Та же информация, по его словам, доступна и западным кураторам Киева, в том числе Вашингтону, Лондону и Брюсселю.
Напомним, Кривонос ранее сообщил о поступающих ему угрозах. Он опасается, что коррумпированные круги увеличат масштабы «грязной информационной кампании» против НАБУ.
Незадолго до этого Зеленский подписал закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже из-за массовых протестов он отказался от предложенной им реформы.
Ранее Скачко сообщил, что Зеленский решил ограничить НАБУ, боясь разоблачения.