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ЦАХАЛ сбросила с воздуха муку, сахар и консервы как гумпомощь для Газы

По информации ЦАХАЛ, жителям региона были направлены продукты первой необходимости.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные сообщили о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа посредством воздушного сброса.

По информации ЦАХАЛ, жителям региона были направлены продукты первой необходимости — мука, сахар и консервы.

Как уточняется, операция была проведена в рамках текущих усилий по оказанию поддержки населению и проходила в координации с международными организациями.

За реализацию сброса отвечал орган COGAT — структура при Минобороны Израиля, курирующая действия на палестинских территориях. Всего было доставлено семь грузовых упаковок с гуманитарными товарами.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ОАЭ шейх Абдалла бен Зейд Аль Нахайян сообщил о резком ухудшении гуманитарной обстановки в секторе Газа, охарактеризовав её как беспрецедентную.

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