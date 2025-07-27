ЦАХАЛ сбросила с воздуха муку, сахар и консервы как гумпомощь для Газы

Израильские военные сообщили о доставке гуманитарной помощи в сектор Газа посредством воздушного сброса.
По информации ЦАХАЛ, жителям региона были направлены продукты первой необходимости — мука, сахар и консервы.
Как уточняется, операция была проведена в рамках текущих усилий по оказанию поддержки населению и проходила в координации с международными организациями.
За реализацию сброса отвечал орган COGAT — структура при Минобороны Израиля, курирующая действия на палестинских территориях. Всего было доставлено семь грузовых упаковок с гуманитарными товарами.
Ранее глава внешнеполитического ведомства ОАЭ шейх Абдалла бен Зейд Аль Нахайян сообщил о резком ухудшении гуманитарной обстановки в секторе Газа, охарактеризовав её как беспрецедентную.