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Рубио назвал имя возможного кандидата в президенты США от республиканцев

Рубио: Джей ди Вэнс может стать кандидатом в президенты от республиканцев в 2028 году.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс может стать следующим кандидатом в президенты США от республиканской партии. Такое мнение высказал госсекретарь США Марко Рубио.

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал Рубио в интервью телеканалу Fox News. Интересно, что интервью вела невестка действующего президента США Лара Трамп.

Напомним, следующие президентские выборы пройдут в США в 2028 году.

О том, как Дональд Трамп победил на выборах президента США в 2024 году, читайте здесь на KP.RU.

Ранее американские СМИ пришли к выводу, что госсекретарь США Марко Рубио является тем человеком, кто оказал влияние на президента Дональда Трампа и побудил его занять более жесткую позицию в отношении РФ, Ирана, Китая и Венесуэлы.

Тем временем на Западе обсуждают тот факт, что президент США Дональд Трамп занимается перестройкой внешней политики по принципу платы за доступ. Что это значит, читайте здесь на KP.RU.

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