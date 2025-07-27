В Армении тайно хотят снести памятник советским воинам

В армянском городе Арктик местные власти намерены снести памятник героям Великой Отечественной войны. На эти цели даже было выделено 4 миллиона драм из городского бюджета, рассказал депутат от оппозиционной фракции в парламенте страны «Армения» Мгер Мелкоян, передает РИА Новости.
«В Артике под угрозой находится памятник погибшим в Великой Отечественной войне. На протяжении десятилетий он являлся символом участия армянского народа в борьбе против фашизма. В последние дни руководство города тайно готовится к его демонтажу», — заявил политик.
Он утверждает, что чиновники не выносили этот вопрос на публичное обсуждение. Они даже не стали оповещать об этом местных жителей. По его словам, для демонтажа мемориала нет никаких правовых оснований.
Мелкоян отметил, что этот шаг является провокацией и нацелен на атаку российско-армянских отношений и историческую память. В начале этого года по его запросу городские власти отвечали, что не собираются сносить памятник. Однако позже вскрылось, что эти мероприятия были спланированы еще с 2023 года. Тогда на разработку сметы было выделено 4 миллиона драм.
На очередной запрос депутата, отправленный несколько дней назад, был получен ответ, что в начале текущего месяца принято положительное решение о демонтаже мемориала. Мелкоян осудил такое действие властей Арктика.
Ранее «МК» писал, что, невзирая на возражения жителей и руководства города Нарвы, танк-памятник Т-34 был снят с постамента и увезен в Таллин. Ради этого события Эстония на сутки перекрыла все движение в городе, а заодно и российско-эстонскую границу.