В Армении тайно хотят снести памятник советским воинам

Мелкоян отметил, что этот шаг является провокацией и нацелен на атаку российско-армянских отношений и историческую память. В начале этого года по его запросу городские власти отвечали, что не собираются сносить памятник. Однако позже вскрылось, что эти мероприятия были спланированы еще с 2023 года. Тогда на разработку сметы было выделено 4 миллиона драм.