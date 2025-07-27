Рубио: Трамп теряет терпение, но стремится к урегулированию конфликта на Украине

Напомним, что 14 июля Трамп объявил о намерении ввести импортные пошлины в размере около 100% на товары из России и её торговых партнеров, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, американский лидер подтвердил, что США продолжат поставлять оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа будет финансировать эти поставки. Координацию этих действий возложат на НАТО.