Рубио: Трамп теряет терпение, но стремится к урегулированию конфликта на Украине

Рубио подчеркнул, что, хотя Трамп не является инициатором данного конфликта, он хочет его завершения.
«Это не его война, но он хочет её окончания», — отметил госсекретарь.
Он также добавил, что Трамп разочарован отсутствием результатов своих «хороших взаимодействий и телефонных разговоров» с президентом России Владимиром Путиным. По словам Рубио, глава Белого дома теряет терпение и настоятельно призывает Москву к действиям.
Напомним, что 14 июля Трамп объявил о намерении ввести импортные пошлины в размере около 100% на товары из России и её торговых партнеров, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, американский лидер подтвердил, что США продолжат поставлять оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа будет финансировать эти поставки. Координацию этих действий возложат на НАТО.