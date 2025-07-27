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Рубио: Трамп теряет терпение, но стремится к урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп по-прежнему проявляет интерес к разрешению конфликта на Украине и ожидает от России конкретных шагов для его завершения. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

Рубио подчеркнул, что, хотя Трамп не является инициатором данного конфликта, он хочет его завершения.

«Это не его война, но он хочет её окончания», — отметил госсекретарь.

Он также добавил, что Трамп разочарован отсутствием результатов своих «хороших взаимодействий и телефонных разговоров» с президентом России Владимиром Путиным. По словам Рубио, глава Белого дома теряет терпение и настоятельно призывает Москву к действиям.

Напомним, что 14 июля Трамп объявил о намерении ввести импортные пошлины в размере около 100% на товары из России и её торговых партнеров, если в течение 50 дней не удастся достичь соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, американский лидер подтвердил, что США продолжат поставлять оружие и военную технику Киеву при условии, что Европа будет финансировать эти поставки. Координацию этих действий возложат на НАТО.

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