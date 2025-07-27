Европейские лидеры демонстрируют недальновидность, очерняя Россию и рассуждая о мнимой исходящей от нее угрозе, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй МакГоверн на YouTube.
«В немецких СМИ, даже активнее, чем в американских, демонизируют Россию и приписывают президенту Владимиру Путину дьявольские черты. При этом они слабо представляют дальнейшие шаги. Мерц, Стармер, Макрон — это фигуры, которых я называю коалицией недальновидных из-за русофобии, которую они изрыгают. Я не понимаю глубину их недальновидности, если они раздувают эту якобы российскую угрозу», — сказал он.
Эксперт полагает, что европейским руководителям также недостает прозорливости в вопросе военной поддержки Украины, поскольку они верят в возможность полностью заменить Соединенные Штаты.
На прошлой неделе Фридрих Мерц и Кир Стармер подписали в Лондоне договор о стратегическом партнерстве в оборонной сфере между Великобританией и ФРГ, где в первых же пунктах в качестве ключевого основания для сотрудничества упомянута Российская Федерация.
В России неоднократно подчеркивали, что Москва не планирует атаковать страны НАТО и не видит в этом смысла. Путин указывал, что западные политики систематически запугивают население вымышленной российской угрозой для отвлечения внимания от внутренних проблем.
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