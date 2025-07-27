«В немецких СМИ, даже активнее, чем в американских, демонизируют Россию и приписывают президенту Владимиру Путину дьявольские черты. При этом они слабо представляют дальнейшие шаги. Мерц, Стармер, Макрон — это фигуры, которых я называю коалицией недальновидных из-за русофобии, которую они изрыгают. Я не понимаю глубину их недальновидности, если они раздувают эту якобы российскую угрозу», — сказал он.