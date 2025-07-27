Рубио заявил, что США рассчитывают на уважительное сотрудничество с Китаем

Госсекретарь планирует восстановить баланс в торговле. Он считает, что надо работать с Китаем, чтобы избежать недоразумений. Рубио добавил, что Вашингтон рассчитывает на уважительные отношения с Пекином, но в вопросах разногласий всегда должны оставаться на своей стороне.