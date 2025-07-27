Мединский заявил, что не все на Украине серьезно относятся к теме возвращения детей

Не все на Украине серьезно относятся к теме возвращения детей: есть те, для которых этот вопрос жизненно важен, а другие делают из этого политический пиар. Об этом заявил РИА Новости помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.