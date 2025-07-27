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Уиткофф назвал условие для завершения карьеры, связанное с РФ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил уверенность в том, что мирный договор между Россией и Украиной реален.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выразил уверенность в том, что мирный договор между Россией и Украиной реален. Об этом он рассказал в эфире телеканала Fox News.

«Это должно произойти. Президент прав: эта война не должна была начаться. Думаю, мы сможем добиться ее завершения, и, надеюсь, это станет важным моментом», — заявил дипломат.

У спецпосланника Уиткоффа также поинтересовались, какое событие стало бы для него прекрасным завершением дипломатической карьеры. Он ответил, что это прекращение российско-украинского конфликта.

«МК» писал, что Трамп начал терять терпение по украинскому конфликту. И он больше не может ждать, пока Россия предпримет какие-то шаги по заключению мирного соглашения.

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