Мединский: не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский отметил, что отношение к вопросу возвращения детей со стороны граждан Украины неоднозначно.
В комментарии РИА Новости он указал, что для одних этот вопрос имеет глубоко личное и жизненно важное значение, особенно когда речь идёт о родителях и близких.
Однако, по его словам, есть и те, кто использует эту тему в политических целях, превращая её в инструмент для публичного пиара. Вопрос поднимался в ходе переговоров в Стамбуле.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждал какого-либо прорывного результата от третьего раунда переговоров с Украиной, который состоялся в Стамбуле.