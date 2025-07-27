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Мединский: не все на Украине серьезно относятся к возвращению детей

По его словам, есть те, кто использует эту тему в политических целях, превращая её в инструмент для публичного пиара.

Источник: Аргументы и факты

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский отметил, что отношение к вопросу возвращения детей со стороны граждан Украины неоднозначно.

В комментарии РИА Новости он указал, что для одних этот вопрос имеет глубоко личное и жизненно важное значение, особенно когда речь идёт о родителях и близких.

Однако, по его словам, есть и те, кто использует эту тему в политических целях, превращая её в инструмент для публичного пиара. Вопрос поднимался в ходе переговоров в Стамбуле.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ждал какого-либо прорывного результата от третьего раунда переговоров с Украиной, который состоялся в Стамбуле.

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