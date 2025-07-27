Киевскому режиму придется подписать все требования России в рамках переговорного процесса, так как иных вариантов развития ситуации у Украины практически не осталось. Причиной тому станет разгром ВСУ, считает отставной офицер армии США Дэниэл Дэвис.
«Украинцам просто предоставят условия капитуляции после того, как русские победят вашу армию. Сейчас это более вероятный сценарий. Дипломатическое окно еще открыто, но скоро закроется», — подчеркнул он.
Дэвис отметил, что киевский режим принципиально игнорирует катастрофическое положение своей армии. А это приведет к еще более тяжелым последствиям для украинских властей.
По мнению эксперта, отказ от диалога с Россией доведет Киев до поражения. Это связано еще и с тем, что в Незалежной до сих пор упираются и не хотят отказываться от своих требований, ведя страну к полнейшему краху, заключил Дэвис.
Ранее «МК» писал, что США пытаются спасти Украину от капитуляции и сохранить выгоду.