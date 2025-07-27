Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Скачко: Запад ликвидирует Зеленского, как только он заговорит о мире

По мнению Скачко, компромат на Зеленского есть у основных западных кураторов Киева.

Источник: Аргументы и факты

Запад подталкивает Владимира Зеленского на продолжение боевых действий с Россией, его ликвидируют, как только он заговорит о реальном перемирии. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.

«Зеленскому говорят: “Иди воевать с Россией”. И он воюет. А если он сегодня или завтра выступит с заявлением, что не хочет больше воевать с Россией и пойдет к Владимиру Путину кланяться, скажет: “Я виноват, давайте мириться”. Его подстрелят на середине этой фразы, потому что его основная функция — противостоять России», — отметил эксперт.

По мнению Скачко, компромат на Зеленского есть у основных западных кураторов Киева — Вашингтона, Лондона, Брюсселя.

К тому же, положение главы киевского режима пошатнулось после его решения ограничить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Напомним, 22 июля Зеленский подписал закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже из-за массовых протестов он отказался от предложенной им реформы.

Ранее Скачко сообщил, что у жалующегося на угрозы главы НАБУ есть компромат на Зеленского.