Скачко: Запад ликвидирует Зеленского, как только он заговорит о мире

«Зеленскому говорят: “Иди воевать с Россией”. И он воюет. А если он сегодня или завтра выступит с заявлением, что не хочет больше воевать с Россией и пойдет к Владимиру Путину кланяться, скажет: “Я виноват, давайте мириться”. Его подстрелят на середине этой фразы, потому что его основная функция — противостоять России», — отметил эксперт.