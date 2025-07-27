Запад подталкивает Владимира Зеленского на продолжение боевых действий с Россией, его ликвидируют, как только он заговорит о реальном перемирии. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил политолог Владимир Скачко.
«Зеленскому говорят: “Иди воевать с Россией”. И он воюет. А если он сегодня или завтра выступит с заявлением, что не хочет больше воевать с Россией и пойдет к Владимиру Путину кланяться, скажет: “Я виноват, давайте мириться”. Его подстрелят на середине этой фразы, потому что его основная функция — противостоять России», — отметил эксперт.
По мнению Скачко, компромат на Зеленского есть у основных западных кураторов Киева — Вашингтона, Лондона, Брюсселя.
К тому же, положение главы киевского режима пошатнулось после его решения ограничить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Напомним, 22 июля Зеленский подписал закон, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Позже из-за массовых протестов он отказался от предложенной им реформы.
Ранее Скачко сообщил, что у жалующегося на угрозы главы НАБУ есть компромат на Зеленского.