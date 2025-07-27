Украина делает на возвращении детей политический пиар

На Украине далеко не все серьезно относятся к возвращению детей на родину. Об этом заявил помощник президента РФ и глава российской переговорной группы Владимир Мединский, передает РИА Новости.
По его словам, за юных граждан переживают их родственники. А вот некоторые представители киевского режима делают на этой теме политический пиар.
«Кто-то относится серьезно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идет о родителях и родственниках, это не просто серьезный, это главный жизненный вопрос», — пояснил он.
Сообщалось, что во время переговоров украинская сторона передала российской список с почти 340 именами детей, якобы похищенных в Незалежной. Мединский отмечал, что большое количество имен из документа никак не связаны с Россией, так никогда там не были.
Помощник президента РФ указал в своем заявлении после третьего раунда переговоров, что 50 фамилий, внесенных украинский список, являются взрослыми людьми. Также отмечалось, что некоторые дети уже были возвращены украинской стороне. При этом сам Киев отказывается возвращать детей и других гражданских лиц.