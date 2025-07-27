Депутат Мелконян: в Артике собираются демонтировать памятник героям ВОВ

Депутат считает, что действия администрации не являются случайностью, а отражают более широкую тенденцию — попытку подорвать историческую память, союзнические отношения с Россией и символы национальной победы. Ещё в феврале 2025 года Мелконян направил запрос в мэрию Артика, где тогда заверили, что демонтаж памятника не рассматривается. Однако позже выяснилось, что в июле 2023 года из городского бюджета было выделено четыре миллиона драмов на проектные расчёты по переносу.