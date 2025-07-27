Депутат Мелконян: в Артике собираются демонтировать памятник героям ВОВ

В армянском городе Артик планируется демонтаж и перенос памятника, посвящённого участникам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил депутат парламента от оппозиционной фракции «Армения» Мгер Мелконян.
По его словам, на протяжении десятилетий мемориал символизировал участие армянского народа в борьбе с фашизмом, однако в последние дни местные власти, по его утверждению, втайне готовятся к его разборке, не проводя общественных обсуждений и не уведомляя жителей.
Депутат считает, что действия администрации не являются случайностью, а отражают более широкую тенденцию — попытку подорвать историческую память, союзнические отношения с Россией и символы национальной победы. Ещё в феврале 2025 года Мелконян направил запрос в мэрию Артика, где тогда заверили, что демонтаж памятника не рассматривается. Однако позже выяснилось, что в июле 2023 года из городского бюджета было выделено четыре миллиона драмов на проектные расчёты по переносу.
Недавно депутат получил ответ из Министерства образования, науки, культуры и спорта, в котором говорится, что научно-методический совет при ведомстве 3 июля 2025 года поддержал идею демонтажа и перемещения памятника. Мелконян подчеркнул, что этот монумент — не просто элемент архитектуры, а важный символ народного сопротивления и достоинства.
С критикой инициативы также выступил представитель оппозиционного блока «Мать-Армения» Дереник Малхасян. В видеообращении он заявил, что памятник не мешает градостроительным планам и полностью гармонирует с окружающей средой, поэтому оснований для его переноса не существует.
Между тем Госдума РФ приняла во втором и третьем, окончательном, чтении правительственный закон о введении уголовной ответственности за осквернение захоронений защитников Отечества.