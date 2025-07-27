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Япония полностью отменила ограничения на службу женщин в армии

Япония полностью отменила все ограничения на службу женщин в вооружённых силах.

Япония полностью отменила все ограничения на службу женщин в вооружённых силах. С 1 августа 2025 года они смогут проходить службу даже в подразделениях ядерной, биологической и химической защиты, сообщает агентство Kyodo.

Это решение особенно актуально для ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1», где остро не хватает персонала. Женщины-военнослужащие будут обеспечены специальной защитной экипировкой и транспортом для безопасного выполнения задач.

С 1993 года Япония последовательно расширяла возможности для женщин в армии. Теперь они могут занимать любые должности — от пилотов военной авиации до службы на подводных лодках.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Сигэру Исиба намерен уйти в отставку.