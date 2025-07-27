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Неизвестные дроны нарушили воздушное пространство над японской АЭС

Над атомной электростанцией «Гэнкай» в юго-западной части Японии были замечены три беспилотных летательных аппарата неизвестного происхождения.

Над атомной электростанцией «Гэнкай» в юго-западной части Японии были замечены три беспилотных летательных аппарата неизвестного происхождения. Как сообщает информагентство Kyodo, инцидент произошел в закрытой воздушной зоне, где полеты дронов строго запрещены без специального разрешения.

Энергетическая компания Kyushu Electric Power, оператор станции, заявила, что работа АЭС не была нарушена, ущерб объекту не причинен. В настоящее время полиция ведет поиск нарушителей.

Станция «Гэнкай» находится в особом режиме эксплуатации: два старых энергоблока демонтируются, в то время как два новых работают с 2018 года. Японские законы строго запрещают полеты беспилотников над критически важными объектами инфраструктуры, включая атомные электростанции.

Ранее сообщалось, что Япония полностью отменила ограничения на службу женщин в армии.