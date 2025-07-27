Неизвестные дроны нарушили воздушное пространство над японской АЭС

Станция «Гэнкай» находится в особом режиме эксплуатации: два старых энергоблока демонтируются, в то время как два новых работают с 2018 года. Японские законы строго запрещают полеты беспилотников над критически важными объектами инфраструктуры, включая атомные электростанции.