Рубио предложил кандидата от республиканцев на выборах в США в 2028 году

Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет «отличным кандидатом» от республиканцев на выборах главы Белого дома в 2028 году, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Так он ответил на вопрос о возможности самому стать претендентом на указанный пост.
«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал руководитель Госдепартамента США в интервью на телеканале Fox News.
С Рубио общалась журналистка Лара Трамп, которая является невесткой американского президента Дональда Трампа.
Напомним, в апреле Джей Ди Вэнс отметил, что считает ему преждевременно думать о президентских выборах 2028 года, поскольку он занят решением текущих задач администрации США.
Также сообщалось, что в мае Дональд Трамп допустил выдвижение Джей Ди Вэнса кандидатом на должность главы Белого дома в рамках будущей избирательной кампании.