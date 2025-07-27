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Рубио предложил кандидата от республиканцев на выборах в США в 2028 году

Госсекретарь США ответил на вопрос, собирается ли он выдвигаться в президенты на следующих выборах.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент США Джей Ди Вэнс будет «отличным кандидатом» от республиканцев на выборах главы Белого дома в 2028 году, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

Так он ответил на вопрос о возможности самому стать претендентом на указанный пост.

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал руководитель Госдепартамента США в интервью на телеканале Fox News.

С Рубио общалась журналистка Лара Трамп, которая является невесткой американского президента Дональда Трампа.

Напомним, в апреле Джей Ди Вэнс отметил, что считает ему преждевременно думать о президентских выборах 2028 года, поскольку он занят решением текущих задач администрации США.

Также сообщалось, что в мае Дональд Трамп допустил выдвижение Джей Ди Вэнса кандидатом на должность главы Белого дома в рамках будущей избирательной кампании.

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