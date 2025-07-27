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Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться большего по Украине

ООН, 27 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп добился бы большего в переговорах по Украине, если бы не помехи со стороны его предшественника Джо Байдена и стран ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

«Если бы бывший президент Байден и если бы европейские лидеры не препятствовали мирным усилиям президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться гораздо большего успеха по сравнению с нынешней ситуацией», — сказал Сийярто.

Он отметил, что европейские и американские лидеры, препятствовавшие усилиям президента Трампа, несут очень большую ответственность за то, что происходит на поле боя.

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