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Лукашенко: торговая отрасль Беларуси сберегла самое важное — ориентированность на человека

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов торговой отрасли с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Во все времена торговля являлась не просто сферой услуг со своими экономическими законами, сложной логистикой и взаимовыгодным товарообменом. Это был процесс живого общения, установления крепких связей между людьми, городами, странами и даже континентами», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что сегодня торговая отрасль Беларуси — это современная многопрофильная индустрия с торговыми сетями, магазинами шаговой доступности, онлайн-торговлей с огромным ассортиментом. Тем не менее она сберегла самое важное — ориентированность на человека и удовлетворение его потребностей.

«Сохраните традиции, заложенные ветеранами, постоянно повышайте качество и культуру обслуживания, приумножая достижения белорусской торговой системы, — призвал глава государства. — В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе. А лучшей наградой за ваш ежедневный труд пусть будут положительные отзывы благодарных покупателей».

Поздравление Лукашенко работникам и ветеранам торговой отрасли с профессиональным праздником.

Работникам и ветеранам торговой отрасли Республики Беларусь.

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

Во все времена торговля являлась не просто сферой услуг со своими экономическими законами, сложной логистикой и взаимовыгодным товарообменом. Это был процесс живого общения, установления крепких связей между людьми, городами, странами и даже континентами.

Сегодня торговая отрасль Беларуси — это современная многопрофильная индустрия с торговыми сетями, магазинами шаговой доступности, онлайн-торговлей с огромным ассортиментом, которая, тем не менее, сберегла самое важное — ориентированность на человека и удовлетворение его потребностей.

Сохраните традиции, заложенные ветеранами, постоянно повышайте качество и культуру обслуживания, приумножая достижения белорусской торговой системы.

В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе. А лучшей наградой за ваш ежедневный труд пусть будут положительные отзывы благодарных покупателей.

27 июля 2025 года.

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