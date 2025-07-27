Лукашенко: торговая отрасль Беларуси сберегла самое важное — ориентированность на человека

«Во все времена торговля являлась не просто сферой услуг со своими экономическими законами, сложной логистикой и взаимовыгодным товарообменом. Это был процесс живого общения, установления крепких связей между людьми, городами, странами и даже континентами», — говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что сегодня торговая отрасль Беларуси — это современная многопрофильная индустрия с торговыми сетями, магазинами шаговой доступности, онлайн-торговлей с огромным ассортиментом. Тем не менее она сберегла самое важное — ориентированность на человека и удовлетворение его потребностей.
«Сохраните традиции, заложенные ветеранами, постоянно повышайте качество и культуру обслуживания, приумножая достижения белорусской торговой системы, — призвал глава государства. — В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе. А лучшей наградой за ваш ежедневный труд пусть будут положительные отзывы благодарных покупателей».
Поздравление Лукашенко работникам и ветеранам торговой отрасли с профессиональным праздником.
Работникам и ветеранам торговой отрасли Республики Беларусь.
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Во все времена торговля являлась не просто сферой услуг со своими экономическими законами, сложной логистикой и взаимовыгодным товарообменом. Это был процесс живого общения, установления крепких связей между людьми, городами, странами и даже континентами.
Сегодня торговая отрасль Беларуси — это современная многопрофильная индустрия с торговыми сетями, магазинами шаговой доступности, онлайн-торговлей с огромным ассортиментом, которая, тем не менее, сберегла самое важное — ориентированность на человека и удовлетворение его потребностей.
Сохраните традиции, заложенные ветеранами, постоянно повышайте качество и культуру обслуживания, приумножая достижения белорусской торговой системы.
В этот праздничный день желаю вам доброго здоровья, счастья и новых успехов в работе. А лучшей наградой за ваш ежедневный труд пусть будут положительные отзывы благодарных покупателей.
27 июля 2025 года.