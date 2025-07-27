Лукашенко: торговая отрасль Беларуси сберегла самое важное — ориентированность на человека

Президент подчеркнул, что сегодня торговая отрасль Беларуси — это современная многопрофильная индустрия с торговыми сетями, магазинами шаговой доступности, онлайн-торговлей с огромным ассортиментом. Тем не менее она сберегла самое важное — ориентированность на человека и удовлетворение его потребностей.