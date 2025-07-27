В Сербии отказались от любых вариантов, кроме полноценного вступления в ЕС

Джурич отметил, что все страны Балканского региона стремятся к полноправному членству в ЕС. Он добавил, что они могут существенно способствовать экономическому и общественному развитию Европы.
Ранее министр по вопросам европейской интеграции Неманья Старович заявил, что Сербия готова поддержать санкции ЕС против России. Однако это возможно только при условии получения гарантий вступления в союз. Он также отметил, что Белград с начала конфликта на Украине занял осуждающую позицию, но не считает санкции эффективным инструментом.