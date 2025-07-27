ВСУ массово сдаются в плен из-за страха перед стрелковым боем

При зачистке села Константиновка в Сумской области около десяти военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен российским подразделениям. Как сообщил ТАСС заместитель командира десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты с позывным «Чубака», украинские солдаты массово прекращали сопротивление, как только у них заканчивались боеприпасы.