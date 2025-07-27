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ВСУ массово сдаются в плен из-за страха перед стрелковым боем

При зачистке села Константиновка в Сумской области около десяти военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен российским подразделениям.

При зачистке села Константиновка в Сумской области около десяти военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен российским подразделениям. Как сообщил ТАСС заместитель командира десантно-штурмовой роты 40-й бригады морской пехоты с позывным «Чубака», украинские солдаты массово прекращали сопротивление, как только у них заканчивались боеприпасы.

«Также при зачистке населенного пункта попадались нам пленные, которые сами выходили, сдавались, бросали свое оружие. До десяти человек сдались в плен», — отметил российский военнослужащий.

По словам офицера, противник пытался укрепиться в местных домах, но в итоге оставлял позиции и отступал малыми группами через поля. На месте бойцы ВСУ бросили значительное количество оружия, включая украинские дробовики Safari и канадские штурмовые винтовки.

Ранее сообщалось, что ВСУ целенаправленно наносят удары по мирным жителям Донбасса.