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ВСУ ночью атаковали двенадцать российских регионов

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили над территориями 12 регионов 99 вражеских беспилотников.

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили над территориями 12 регионов 99 вражеских беспилотников. Обновленную статистику озвучили в Министерстве обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 21.50 мск 26.07 до 05.20 мск 27.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

Большая часть воздушных целей противника — 36 БПЛА — были сбиты в небе над Брянской областью, еще 21 — над Смоленской. Десять беспилотников ликвидировали в Калужской области. На один меньше — в Волгоградской и Ростовской областях.

Четыре БПЛА сбито над Крымом, по два — над Воронежским, Курским регионами и акваторией Черного моря. Еще по одному пытались атаковать столицу, Нижегородскую, Орловскую и Тамбовскую области.

Ранее «МК» писал, что в Волгоградской области после террористической атаки ВСУ нарушено движение поездов.

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