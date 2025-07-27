ВСУ ночью атаковали двенадцать российских регионов

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили над территориями 12 регионов 99 вражеских беспилотников. Обновленную статистику озвучили в Министерстве обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 21.50 мск 26.07 до 05.20 мск 27.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Большая часть воздушных целей противника — 36 БПЛА — были сбиты в небе над Брянской областью, еще 21 — над Смоленской. Десять беспилотников ликвидировали в Калужской области. На один меньше — в Волгоградской и Ростовской областях.
Четыре БПЛА сбито над Крымом, по два — над Воронежским, Курским регионами и акваторией Черного моря. Еще по одному пытались атаковать столицу, Нижегородскую, Орловскую и Тамбовскую области.
Ранее «МК» писал, что в Волгоградской области после террористической атаки ВСУ нарушено движение поездов.