Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться результата на Украине

Ранее сенатор Марко Рубио заявил, что терпение Трампа в вопросе урегулирования украинского кризиса на исходе, и он не намерен ожидать шагов России по мирному соглашению. Также стало известно о планах Трампа обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером пути завершения конфликта. Встреча запланирована на 28 июля в Шотландии, где американский лидер находится с визитом.