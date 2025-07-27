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Сийярто рассказал, кто помешал Трампу добиться результата на Украине

Президент США Дональд Трамп достиг бы большего в урегулировании украинского конфликта, если бы не противодействие со стороны предшественника Джо Байдена и стран ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп достиг бы большего в урегулировании украинского конфликта, если бы не противодействие со стороны предшественника Джо Байдена и стран ЕС, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в беседе с РИА Новости.

«Если бы экс-президент Байден и европейские лидеры не блокировали мирные инициативы президента Трампа в последние полгода, он мог бы добиться значительно больших успехов по сравнению с текущей ситуацией», — констатировал Сийярто.

Он подчеркнул, что европейские и американские руководители, препятствовавшие усилиям Трампа, несут серьёзную ответственность за происходящее на поле боя.

Ранее сенатор Марко Рубио заявил, что терпение Трампа в вопросе урегулирования украинского кризиса на исходе, и он не намерен ожидать шагов России по мирному соглашению. Также стало известно о планах Трампа обсудить с премьер-министром Великобритании Киром Стармером пути завершения конфликта. Встреча запланирована на 28 июля в Шотландии, где американский лидер находится с визитом.

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