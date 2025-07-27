Рубио: Трамп теряет терпение из-за ситуации с урегулированием на Украине

Президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за того, что урегулирование украинского кризиса затягивается, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
«Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он (глава Белого дома — прим. ред.) теряет терпение и всё меньше готов продолжать ждать», — сказал руководитель Госдепа в интервью на телеканале Fox News.
Рубио отвечал на вопросы Лары Трамп — журналистки и невестки президента США. Госсекретарь утверждает, что глава Белого дома ждёт шагов от России по ситуации вокруг Украины.
Напомним, в начале июля Дональд Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины, поскольку, по его словам, «отсутствует прогресс». 14 июля президент США предупредил, что введёт стопроцентные пошлины на продукцию стран, ведущих торговлю с РФ, если в течение 50 дней не будут достигнуты договорённости об урегулировании украинского конфликта.