Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио: Трамп теряет терпение из-за ситуации с урегулированием на Украине

Госсекретарь США утверждает, что глава Белого дома ждёт шагов в рамках разрешения украинского кризиса.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп теряет терпение из-за того, что урегулирование украинского кризиса затягивается, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«Пришло время действовать, и, как мне кажется, президент совершенно ясно дал это понять. Он (глава Белого дома — прим. ред.) теряет терпение и всё меньше готов продолжать ждать», — сказал руководитель Госдепа в интервью на телеканале Fox News.

Рубио отвечал на вопросы Лары Трамп — журналистки и невестки президента США. Госсекретарь утверждает, что глава Белого дома ждёт шагов от России по ситуации вокруг Украины.

Напомним, в начале июля Дональд Трамп заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины, поскольку, по его словам, «отсутствует прогресс». 14 июля президент США предупредил, что введёт стопроцентные пошлины на продукцию стран, ведущих торговлю с РФ, если в течение 50 дней не будут достигнуты договорённости об урегулировании украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше