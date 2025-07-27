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Российские морпехи нашли на позициях ВСУ неизвестные препараты

Российские морпехи неоднократно находили на позициях, с которых выбили противника, неизвестные препараты в Сумской области.

Российские морпехи неоднократно находили на позициях, с которых выбили противника, неизвестные препараты в Сумской области. Об этом рассказал офицер-гвардеец Черноморского флота с позывным «Криптонец», передает РИА Новости.

«Недавно нашли мензурку. В ней две белых таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем», — поделился военнослужащий.

В ходе допросов украинские пленные не редко рассказывали, что их побратимы употребляют на позициях наркотики. Так, в 58-й бригаде ВСУ и вовсе офицеры торговали запрещенными веществами на передовой.

Сообщалось, что командование 53-й мехбригады медперсонал специально вводили солдат в наркотическую зависимость. Они сначала бесплатно угощали военных запрещенкой.