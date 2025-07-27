Российские морпехи нашли на позициях ВСУ неизвестные препараты

«Недавно нашли мензурку. В ней две белых таблетки, одна розовая. Порошки какие-то тоже часто находим. Но мы-то знать не знаем, что это такое, лабораторию в штурм не потащишь. Поэтому просто утилизируем», — поделился военнослужащий.