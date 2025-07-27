Омбудсмен ДНР рассказала о письмах в ООН о преступлениях ВСУ

По ее словам, за весь период конфликта ей лично подготовлено и направлено в адрес Управления ООН по правам человека и Международного комитета Красного Креста свыше 1000 писем, каждое содержало десятки фактов преступлений ВСУ против мирного населения ДНР, включая детей. Морозова отметила, что действенной реакции в виде санкций или существенных ограничений против Украины со стороны международного правозащитного сообщества так и не последовало.