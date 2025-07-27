Более тысячи обращений с доказательствами военных преступлений ВСУ против жителей ДНР, направленных в УВКПЧ ООН и МККК, были проигнорированы. Об этом в беседе с РИА Новости заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
По ее словам, за весь период конфликта ей лично подготовлено и направлено в адрес Управления ООН по правам человека и Международного комитета Красного Креста свыше 1000 писем, каждое содержало десятки фактов преступлений ВСУ против мирного населения ДНР, включая детей. Морозова отметила, что действенной реакции в виде санкций или существенных ограничений против Украины со стороны международного правозащитного сообщества так и не последовало.
Омбудсмен подчеркнула, что это стало роковой ошибкой, приведшей к эскалации насилия со стороны Украины в регионе. Бездействие и безнаказанность киевских властей, по ее словам, развязали руки украинскому режиму не только в отношении Донбасса, но и дали карт-бланш на внутренние репрессии: запрет УПЦ, русского языка, аресты граждан и принудительную мобилизацию.
27 июля в ДНР отмечается День памяти детей — жертв войны в Донбассе. Дата учреждена указом главы республики Дениса Пушилина 11 июля 2022 года для увековечивания памяти погибших с 2014 года детей.
По данным Морозовой на 26 июля 2025 года, на территории ДНР за весь период конфликта погибли 247 детей, 1021 ребенок получил ранения.
В мае 2015 года в Донецке открыт мемориал «Аллея ангелов». Комплекс включает кованную арку из железных роз с вплетенными гильзами крупнокалиберного пулемёта и голубями — символами мира. Под аркой расположена гранитная плита с именами погибших детей.
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