Киевский режим собирается объявить дезертирами военнослужащих ВСУ, тела которых Россия передала Украине, сообщили журналистам в пророссийском подполье.
Уточняется, что этот вопрос связан с нежеланием украинских властей выплачивать компенсации родственникам погибших бойцов.
«Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций», — сказал представитель подпольной организации, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, ранее РФ вернула Киеву несколько тысяч тел погибших украинских военнослужащих. 23 июля в рамках третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила передать Украине ещё три тысячи тел бойцов ВСУ.