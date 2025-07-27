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Подполье узнало о планах Киева объявить погибших бойцов ВСУ дезертирами

Украинские власти не хотят выплачивать компенсации родственникам погибших военнослужащих.

Источник: Аргументы и факты

Киевский режим собирается объявить дезертирами военнослужащих ВСУ, тела которых Россия передала Украине, сообщили журналистам в пророссийском подполье.

Уточняется, что этот вопрос связан с нежеланием украинских властей выплачивать компенсации родственникам погибших бойцов.

«Чиновники режима Зеленского собираются признать возвращенных Россией на Украину погибших украинских солдат дезертирами и таким образом отказать их семьям в выплате компенсаций», — сказал представитель подпольной организации, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, ранее РФ вернула Киеву несколько тысяч тел погибших украинских военнослужащих. 23 июля в рамках третьего раунда переговоров в Стамбуле Россия предложила передать Украине ещё три тысячи тел бойцов ВСУ.