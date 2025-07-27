Противник уже не тот: командир гвардейского полка рассказал об изменениях на поле боя в СВО

Мотострелковый 1429-й полк был сформирован из мобилизованных москвичей в октябре 2022 года. Вошел в состав 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Боевой путь полка начинался с летних и осенних боев 2023 года на Запорожье, когда пришлось отражать украинский «контрнаступ». В районе Работино, полк оказался на самом острие вражеского удара. Сегодня полк уже гвардейский. О том, каков сейчас противник, как проявили себя мобилизованные, о боевых буднях части и настроениях бойцов — обо всем этом корреспонденту «МК» удалось поговорить с командиром полка с позывным «Чара».
Передо мной человек с добродушной улыбкой. Воспитал сына и дочь. Недавно на свет появился третий внук. Ему бы на даче отдыхать в кругу родных, а он здесь, в самом пекле. Скромен и лаконичен в разговоре. А ведь кавалер двух орденов «Мужества», награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». В 2006 году, отслужив все свои «календари», он, было, повесил фуражку на гвоздь, а китель — в шкаф. Но грянул 2022-й, и приказ о частичной мобилизации позвал в дорогу. Только не его — других. А он пришел добровольцем. Ведь, как известно, бывших офицеров-командиров не бывает, а они в особой цене, когда Родина в опасности.
Команда: «Сбор!».
— Насколько известно, в Москве было сформировано сразу два полка: 1429-й и 1430-й. Они изначально чем-то отличались друг от друга?
— Отличие у этих полков есть, но оно небольшое. Дело в том, что 1429-й полк по своему составу вооружения и укомплектованности просто более тяжелый. У меня по штату больше техники и вооружения, в отличие от 1430-го. Специфика решаемых задач немножко отличается. Территориально мы находимся рядом, постоянно взаимодействуем, обмениваемся опытом и помогаем выполнять боевые задачи. У меня очень хорошие отношения с командиром 1430-го..
— Основной костяк личного состава — москвичи?
— 80% — москвичи, а остальные двадцать процентов это ребята, которые были призваны тульскими военными комиссариатами. Формирование полка проходило в период с 22 сентября по 20 ноября 2022 года на базе 4-й гвардейской кантемировской дивизии в городе Наро-Фоминск. Перед отправкой в зону СВО там и проходили боевое слаживание.
— Какие первые боевые задачи получил полк?
— Мы вошли в состав 58-й гвардейской ордена Суворова общевойсковой армии, в ее оперативное подчинение. Тогда же получили непосредственную задачу, которая заключалась в обороне участка по реке Молочная, начиная от города Токмак вплоть до города Мелитополь. Это, примерно, сорок с лишним километров. Здесь же, во время Великой Отечественной войны проходил стратегический рубеж немецких войск «Вотан». Там до сих пор остались окопы, которые рыли еще немцы. Это был действительно хорошо укрепленный район. Так вот, спустя почти 80 лет, кто бы мог подумать, мы его дооборудовали под себя в тактическом, а также в строительном планах. Но в связи с тем, что начался «контрнаступ» нашего противника, полк получил другую задачу и был передислоцирован поближе к линии боевого соприкосновения в районе Работино.
— Задачи носили оборонительный характер?
— Точно так. Противник тогда активно стремился в направлении Токмак — Мелитополь для того, чтобы открыть, соответственно, путь на Крым. В то время все усилия ВСУ были направлены на развитие наступления на данном участке. Так вот, мы должны были любой ценой удержать свои позиции, не допустить его прорыва. Как выяснилось, противник на этом участке сосредоточил весьма серьезные силы. Нам противостояла такая элитная группировка украинских боевиков, как «Марун». Кроме того, целый сброд различных наемников.
— На первых порах было сложно работать именно с мобилизованными военнослужащими?
— Большинство парней пришли к нам вполне осознанно, понимая, куда они идут и чем они будут заниматься. Их понимание текущего момента было выше всяких похвал. С самого начала, когда только начали грузиться на эшелон, поверьте, погрузка была там не самая простая: снег, дождь, да и вообще для всех это было в новинку. Сам процесс был тяжелым, но вот как-то ребята сразу в буквальном смысле мобилизовались и старались, глядя друг на друга, не давать слабину.
Мне повезло в том плане, что у меня были командиры батальонов и рот, которые прошли уже не одну военную кампанию, были участники боевых действий в Чечне, были и те, которые имели афганский опыт. Опираясь на их знания, навыки и умения, мы и старались находить те нестандартные решения, которые максимально облегчали нам выполнение той или иной срочной задачи. В результате, ту же погрузку на эшелон мы осуществили в полном объеме и в установленные сроки.
Горькие уроки.
— Чему научил первый боевой опыт?
— Если говорить про передвижение грузов, вооружения и военной техники, то в тыловой зоне мы передвигаемся в темное время суток. Засада со стороны противника здесь не очень часто встречается. Самая страшная беда, если колонна на марше остановилась. Вот это да. Скученность, дистанция между машинами короткая, какие-то построения личного состава и так далее. Вот те ошибки, которые сейчас ни в коем случае повторять не следует.
Вы знаете, вообще боевые действия — очень хороший учитель. На поле боя, мгновенно приходит осознание того, что делать можно и нужно, а чего делать нельзя. Если, к примеру, в самом начале своего боевого пути солдату еще лень копать себе окоп, то после первых потерь солдат сразу понимает, что чем больше копаешь, тем дольше живешь. Если уж встал, то тут же окопался. Полностью оборудуешь свою позицию, тогда и живешь. Ведь необходимо помнить, что сама тактика ведения боевых действий изменилась. В основном сейчас надо смотреть и слушать небо: в работе активна артиллерия, массово применяются дроны. В таком случае, правильный окоп или ячейка — это твое спасение. В противном случае — могила.
— Вы — человек бывалый, офицер прежней, еще советской, армейской школы и закалки… Что можете сказать про современное поколение защитников Отечества? Какие они в деле?
— Если честно, я ими восхищен! Поражаюсь. Я и не думал, что у нас столько патриотизма у молодежи. Они все самоотверженные ребята. Они способны на большие поступки, которые в мирной жизни кажутся даже иногда нереальными. У них есть взаимовыручка и настоящее братство.
Не было ни одного случая, когда они могли бы оставить своего сослуживца раненым на поле боя. Всегда выносят с поля боя своего погибшего товарища. Это для них святое. Ребята все очень хорошие. Я за каждого готов поручиться. Они отличные бойцы. Достойные преемники славных традиций наших героических предков.
Мне иногда кажется, что как раз здесь, на фронте, они честные, органичные, словом, настоящие. А в мирной жизни, к сожалению, много масок. В бою же парни раскрываются. И они демонстрируют свои лучшие человеческие и бойцовские качества. Это факт!
Противник.
— Как пленные солдаты ВСУ себя ведут?
— Врут много. У меня были пленные в полку неоднократно. В основном это были мобилизованные вэсэушники. Как правило, они представляются поварами, водителями: «я, дескать, не стрелял, не воевал, не участвовал» и т.д. Пленные солдаты ВСУ и те, кто с оружием — это совершенно разные люди. А потому, ведут и говорят они совершенно по-разному…
— Удается вывести их на чистую воду?
— Конечно, на руках или на теле есть определенные следы от курка или от отдачи оружия. На плече синяки — это тоже результат отдачи. На коленях потертости могут быть, потому что длительное время приходилось в одном положении находиться и так далее. Есть отличительные и легко узнаваемые черты. Кроме того, характерные наколки, свастика и прочие нацистские художества. Ну и, конечно, наемники встречаются: Польша, Грузия, Прибалтика, Финляндия. Этакие «джентльмены удачи», которые, как известно, есть на любой войне, это их кусок хлеба.
— Есть данные по количеству боевиков, отправленных вашими ребятами к Бандере?
— Думаю, пару батальонов противника мы точно уничтожили. Поэтому, скажем так, за всю нашу, будем говорить, успешную работу, указом президента Российской Федерации полку было присвоено почетное именование «Гвардейский». А это уникальный случай, имея в виду, что наш полк нерегулярный, а именно полк мобилизованных военнослужащих, сформированный совсем недавно.
— Наш противник, тот, который пока с оружием в руках, да по ту сторону Днепра по своему духу и мотивации, он какой? По сравнению, с 2022-м, 2023-м годами, он как-то изменился, ощетинился или он, что называется, выдыхается?
— Однозначно уже не тот, и не так заряжен, и не так мотивирован абсолютно. Более того, он попросту деморализован. Последний пленный, который у нас недавно был, сказал, что если раньше в обществе и были какие-то реваншистские настроения, то сейчас этого нет. Все устали от бесконечных потерь. Да и самые некогда ретивые личности как-то спеклись. А из мужского населения, кто смог удрать, соответственно, давно уже удрали из страны. Те же, кто не может этого сделать, стараются избежать мобилизации под любым предлогом. То есть, ни о каком, будем говорить, патриотизме точно речи нет. Ну и по самому характеру боевых действий они уже далеко не те, что были в начале. Если раньше они реально дерзко сражались, то сейчас чаще просто окапываются, в надежде просто выжить.
«В чем сила, брат?».
— Москвичи стояли на острие контрнаступления так широко распиаренного, в свое время, западными и украинскими СМИ. В чем был секрет нашего успеха в обороне?
— Думаю, в грамотной организации самой системы обороны. Она была выстроена таким образом, что нашим подразделениям удавалось уничтожать противника еще на подступах. При этом были задействованы не только средствами тяжелой артиллерии, но и авиация работала весьма широко и эффективно. Не последнюю роль сыграло, в том числе, и качественное минирование перед передним краем наших позиций. То есть подготовка была серьезнейшая.
Мы знали, что противник будет продвигаться крупными силами. Кроме того, хочу отметить массовый героизм своих ребят, а также все тех воинских формирований, которые сдержали это наступление. Все показали себя геройски и выполнили боевую задачу. Молодцы. Это была реальная заслуженная и коллективная победа в обороне, а сейчас мы работами над наступлением.
Справка «МК»:
В течение всего времени боевых действий, которые ведет полк с 2023 года, военнослужащие гвардейского 1429-го полка получили 156 орденов Мужества, 264 медали «За отвагу», 321 орден Святого Георгия IV степени, 126 медалей «За храбрость». 92 медали «За спасение погибавших».
Зенитчиками полка сбит самолет Су-25, уничтожены 4 танка, 13 бронированных машин различного назначения, 5 бронетранспортеров, 14 минометов и другие средства артиллерийского поражения.
Война дронов.
— Массовое появление вражеских дронов, внесло коррективы в тактику наших действий?
— Массово «птички» появились в небе где-то, наверное, в течение последнего года. Да, иногда по 30−40 штук кружит над нашими позициями. Мы, разумеется, пытаемся их подавить системами радиоэлектронной борьбы. Но и противник не спит, меняет характеристики и рабочие частоты своих «птичек». Мы же, снова, стараемся не отставать и переключаться на их новые диапазоны. Если частота передачи сигнала совпадает с той, что прописана у противника, то при включении средства РЭБ дрон просто не долетает, падает и взрывается где-то в стороне.
Конечно, свои коррективы были внесены, а нужные выводы сделаны. Как минимум, технику теперь никто в отрытом поле не оставляет, колоннами, особенно, днем не передвигается. Бойцы всегда «слушают небо», действуют с оглядкой. Это вполне ожидаемо. Это война, в том числе, дронов.
Надо отметить, что мы воюем против всей Западной Европы, которая вооружает до зубов ВСУ. Это надо четко понимать. Но, кстати, сейчас и мы не отстаем по темпам производства беспилотников. У нас активно внедряются новые отечественные беспилотники различного типа, и что важно, некоторые образцы превосходят западные аналоги.
К тому же, наши военнослужащие научились прекрасно с ними бороться. Устанавливают обыкновенные рыболовные сети на орудия, отлично ведут стрельбу по дронам из охотничьих ружей. У меня, например, в полку, есть человек с позывным «Чарли». Так вот он, с июня 2024-го года сбил более пятидесяти «птичек» различных типов. Из них шесть это были тяжелые гексакоптеры типа «Баба-Яга». Поверьте мне, когда ты понимаешь, что над тобой висит такой дрон, который несет столь серьезный заряд, не у каждого хватит мужества вылезти из окопа и по нему открыть огонь. Слишком высок смертельный риск для такой дуэли. Ведь вы поймите, даже после попадания в такую махину, бойцу нужно успеть еще и укрыться после его детонации. Но вот наши парни сражаются с этими машинам храбро и уверенно.
Гуманизм и гуманитарка.
— Учитывая зверства противника к нашим пленным военнослужащим, к мирным жителям, можно ли говорить о том, что с нашей стороны есть еще место и для проявления гуманизма по отношению к врагу?
— Я скажу за себя и своих подчиненных. Мы брали много пленных. При этом, я не знаю ни одного случая каких-либо издевательств. Если военнослужащий ВСУ был ранен, то в обязательном порядке ему оказывалась медицинская помощь. Всегда кормили, поили и делились, как говорится, табаком.
На освобождаемых территориях мы даже кошек и собак всегда накормим. Чего уж там про людей говорить. Если встречаются местные жители, оставшиеся в деревнях или населенных пунктах, то считайте, что они будут обязательно обеспечены и продуктами, и водой, и медициной.
У меня в тыловой зоне есть даже детский дом. Мы над ним взяли шефство и постоянно помогаем, чем можем. Мы стараемся быть полезными для этих детей, потому как многие из них потеряли не только родителей, но и всех своих близких, остались сиротами. Словом, что касается гуманитарной помощи и гуманизма, у нас с этим полный порядок. Эта работа постоянно ведется.
— А кто помогает вам? Кто шефствует? Ведь не секрет, что в войсках рады дополнительным дронам, дизельным генераторам…
— Мы находимся в тесном контакте, фактически в режиме 24/7, со столичным правительством и лично с мэром столицы. От Сергея Семенович Собянина мы вот уже второй год кряду, получаем всю помощь, в которой только нуждаемся.
Последний гуманитарный конвой от мэрии привез нам шесть автомобилей багги, большое количество тепловизионных прицелов. Получили квадрокоптеры, беспилотники различного типа, радиостанции, средства амуниции и т.д. Одним словом все, что может в наши дни понадобиться солдату на поле боя, правительство Москвы в большом объеме всегда выделяет.
Еще ни в одной заявке, которую я составлял от полка, мне не было отказано. Отельная благодарность, от наших ребят и меня лично, заместителю мэра по вопросам региональной безопасности и информационной политики города Москвы Александру Николаевичу Горбенко. Он сам родом из Донбасса, полковник запаса, отлично знает текущую обстановку и вникает во все чаяния наших воинов, своих подопечных.
Немалую помощь нам оказывает, в том числе, и департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, во главе с Владимиром Владимировичем Регнацким. Его представители также неоднократно бывали в нашем полку. Помимо бытовых вопросов, обсуждались и оперативно решались проблемы рядовых бойцов. Такое персональное и адресное внимание со стороны чиновников столичного и федерального уровней, действительно, дорогого стоит.
Нам всерьез помогает депутат Госдумы Сергей Михайлович Миронов и его однопартийцы. Он периодически посещает наш пункт временной дислокации в Запорожье. Оказывает неоценимую материально-техническую помощь полкам мобилизованных москвичей.
***
Разговор наш заканчивался, но, казалось, будто «Чара» что-то все же не досказал, не договорил о чем-то важном. Возможно, я о чем-то и не спросил… «Знаешь, — сказал он в сердцах, напоследок, — Основная задача любого командира и даже его подвиг — это, прежде всего, конечно, выполнение боевого приказа. А вот вторая по важности задача, это выполнить этот самый приказ с минимальными потерями. Потому что все, с кем я пришел в этот полк, они мне, как родные братья, как дети мои, потому что я значительно старше всех в своем полку…».
Мне стало понятно, что командир гвардейского полка со своими подчиненными — как единое целое. Сегодня его полк уже не то что удерживает позиции, а успешно взламывает оборону противника. С такими отцами-командирами, освобождение Запорожья, где сейчас, собственно, и выполняет свои служебно-боевые задачи этот гвардейский мотострелковый полк, это лишь вопрос времени. Для «Чары» нет невозможного, есть приказ, который он вместе со своими парнями из столичного региона выполнит достойно и с честью!