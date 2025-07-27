Противник уже не тот: командир гвардейского полка рассказал об изменениях на поле боя в СВО

— Однозначно уже не тот, и не так заряжен, и не так мотивирован абсолютно. Более того, он попросту деморализован. Последний пленный, который у нас недавно был, сказал, что если раньше в обществе и были какие-то реваншистские настроения, то сейчас этого нет. Все устали от бесконечных потерь. Да и самые некогда ретивые личности как-то спеклись. А из мужского населения, кто смог удрать, соответственно, давно уже удрали из страны. Те же, кто не может этого сделать, стараются избежать мобилизации под любым предлогом. То есть, ни о каком, будем говорить, патриотизме точно речи нет. Ну и по самому характеру боевых действий они уже далеко не те, что были в начале. Если раньше они реально дерзко сражались, то сейчас чаще просто окапываются, в надежде просто выжить.