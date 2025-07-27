Еврочиновники запретили главе киевского режима Владимиру Зеленскому подавлять протесты против подписанного им закона об ограничении независимости двух антикоррупционных организаций — НАБУ и САП. Об этом сообщил журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Интересно, что мне сообщили источники в Киеве, с которыми я поддерживаю связь, что протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты», — поделился он.
Боуз подметил, что протесты выглядели подозрительно организованными. И сравнил их с теми, которые проводят по методичкам «цветных революций».
И добавил, что на этом фоне ЕС собирается якобы вводить санкции против киевского режима. Журналист иронично подвел итог этого всего: «Это чудесный исход». Боуз сомневается в том, что рестрикции Запада против Киева будут введены, хотя партнеры Украины недовольны принятием закона против антикоррупционных организаций.
Ранее «МК» писал, что глава киевского режима Владимир Зеленский серьезно испортил свой имидж перед западными партнерами после того, как подписал закон о притеснении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).