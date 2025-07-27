Зеленский получит от западных партнеров странный приказ

«Интересно, что мне сообщили источники в Киеве, с которыми я поддерживаю связь, что протесты разрешены только потому, что посольство США, посольство Великобритании и несколько посольств ЕС предупредили правительство Зеленского не подавлять протесты. Им сказали не вмешиваться в эти протесты», — поделился он.