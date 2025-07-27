Рубио: США стремятся к конструктивному диалогу с Китаем

Соединенные Штаты стремятся к конструктивному диалогу с Китаем, но готовы отстаивать свои интересы в случае возникновения разногласий, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«Мы должны уметь эффективно взаимодействовать с китайской стороной, чтобы избежать недопонимания. Поэтому мы должны поддерживать с ними отношения. Мы стремимся к уважительному диалогу, но в вопросах, где у нас есть разногласия, мы всегда будем отстаивать свою позицию», — сказал Рубио в интервью Ларе Трамп, невестке президента США, в эфире телеканала Fox News.
Ранее телеканал CNN сообщил, что Рубио превратился в «мастера на все руки» для Дональда Трампа. Речь идёт о деятельности госсекретаря на разнообразных внешнеполитических направлениях.