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Рубио: США стремятся к конструктивному диалогу с Китаем

США должны уметь эффективно взаимодействовать с китайской стороной, чтобы избежать недопонимания, заявил госсекретарь.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты стремятся к конструктивному диалогу с Китаем, но готовы отстаивать свои интересы в случае возникновения разногласий, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы должны уметь эффективно взаимодействовать с китайской стороной, чтобы избежать недопонимания. Поэтому мы должны поддерживать с ними отношения. Мы стремимся к уважительному диалогу, но в вопросах, где у нас есть разногласия, мы всегда будем отстаивать свою позицию», — сказал Рубио в интервью Ларе Трамп, невестке президента США, в эфире телеканала Fox News.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Рубио превратился в «мастера на все руки» для Дональда Трампа. Речь идёт о деятельности госсекретаря на разнообразных внешнеполитических направлениях.

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