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Над Россией сбили 99 украинских беспилотников. Военная операция, день 1250-й

В ночь на 27 июля российские средства ПВО сбили и перехватили 99 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. Наибольшее число дронов — 36 — было уничтожено над Брянской областью, 21 — в Смоленской и 10 БПЛА в Калужской области. Атаки также отражены в Волгоградской, Ростовской, Воронежской, Курской, Орловской, Тамбовской, Нижегородской областях, в Крыму и над акваторией Черного моря. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

8:39 Опасность атаки БПЛА отменена в Самарской области, сообщается в приложении МЧС РФ.

8:27.

8:14 ? Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Псковской области беспилотник ВСУ.

8:05 ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру Донбасса и наносят удары по массовому скоплению людей, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

8:03 ? Минобороны: в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских БПЛА.

▪️ 36 — над территорией Брянской области,

▪️ 21 — над территорией Смоленской области,
▪️ 10 — уничтожены над территорией Калужской области,
▪️ по 9 — над территориями Волгоградской и Ростовской областей,
▪️ 4 — сбиты над территорией Республики Крым,
▪️ по 2 — над территориями Воронежской, Курской областей и над акваторией Черного моря,
▪️ по 1 — над территориями Московского региона, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областей.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1250-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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