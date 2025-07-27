Над Россией сбили 99 украинских беспилотников. Военная операция, день 1250-й

8:27.
8:14 ? Силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Псковской области беспилотник ВСУ.
8:05 ВСУ намеренно атакуют гражданскую инфраструктуру Донбасса и наносят удары по массовому скоплению людей, заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.
8:03 ? Минобороны: в течение прошедшей ночи средствами ПВО уничтожены и перехвачены 99 украинских БПЛА.
▪️ 36 — над территорией Брянской области,
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1250-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.