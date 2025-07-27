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Мединский недоволен пиаром некоторых на Украине на теме возвращения детей

На Украине есть граждане, для которых вопрос возвращения детей жизненно важен, но есть и такие, кто делает на это теме политический пиар. На это обратил внимание помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимир Мединский.

Источник: Life.ru

«Кто-то относится серьёзно, а кто-то делает из этого политический пиар. Конечно, когда речь идёт о родителях и родственниках, это не просто серьёзный, это главный жизненный вопрос», — ответил Мединский на вопрос заявил РИА «Новости» о том, серьёзно ли относятся украинцы к теме возвращения детей.

По итогам переговоров в Стамбуле 23 июля Мединский сообщил, что российская сторона завершила работу по украинскому списку из 339 детей, переданному в ходе предыдущего раунда встречи 4 июля, и выяснила, что их значительная часть никогда не находилась на территории РФ. А 50 человек из списка и вовсе оказались взрослыми. А российский омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала, что европейские страны отказываются возвращать детей, вывезенных с Украины за время военного конфликта.

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