Мединский недоволен пиаром некоторых на Украине на теме возвращения детей

По итогам переговоров в Стамбуле 23 июля Мединский сообщил, что российская сторона завершила работу по украинскому списку из 339 детей, переданному в ходе предыдущего раунда встречи 4 июля, и выяснила, что их значительная часть никогда не находилась на территории РФ. А 50 человек из списка и вовсе оказались взрослыми. А российский омбудсмен Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская рассказала, что европейские страны отказываются возвращать детей, вывезенных с Украины за время военного конфликта.