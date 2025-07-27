Госсек США назвал «отличного» кандидата в президенты от республиканцев в 2028 году

«Думаю, Джей Ди Вэнс был бы отличным кандидатом», — сказал госсек, отвечая на вопрос о своих планах на следующие выборы президента.
Напомним, что в мае текущего года президент США Дональд Трамп не исключил возможности выдвижения вице-президента Джей-Ди Вэнса на пост следующего главы государства. Это может произойти после того, как нынешний глава Белого дома завершит свою президентскую карьеру. Трамп также назвал Вэнса «блестящим человеком».
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