Мединский: Россия не политизирует тему возвращения украинских детей родителям

Москва никогда не пыталась политизировать тему возвращения детей родителям на Украину. Об этом в воскресенье, 27 июля, заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Он отметил, что не все на Украине относятся к этому серьезно. Некоторые даже видят в этой теме политический пиар.
Однако это не отменяет того, что на территории страны все же есть граждане, которым этот вопрос жизненно важен.
— Именно поэтому мы никогда эту тему не политизировали, — цитирует Мединского РИА Новости.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин рассказал, что российские дипломаты поставили перед представителями Киева вопрос о возвращении российских детей, которых вывезли на Украину. Украинским делегатам передали список российских детей, которые находятся на Украине и в странах Евросоюза (ЕС).
Во дворце Чираган в турецком Стамбуле в среду, 23 июля, состоялся третий раунд российско-украинских переговоров, посвященных урегулированию военного конфликта, они длились примерно 40 минут. О чем стороны договорились в ходе прошедшей встречи — в материале «Вечерней Москвы».